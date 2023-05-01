الرس.. ستيني تعرض لنزيف حاد بالمخ وتدخل جراحي عاجل ينقذ حياته

وأشار إلى أن المريض تم نقله إلى غرفة العناية المركزة للمتابعة الطبية الدقيقة، حيث تم تنويمه لمدة 24 ساعة بوحدة العناية، بعد ذلك تم نقله لأقسام التنويم لمدة 3 أيام، وبعد أن استقرت حالته وبدأ في التماثل للشفاء تمكّن من مغادرة المستشفى وهو بصحة جيدة.