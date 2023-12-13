مطارات جدة توقّع اتفاقيةً لتشغيل السوق الحرة بمطار المؤسس مع شركة عالمية متخصصة

أعلنت شركةُ مطارات جدة، اليوم، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى الشركات العالمية المتخصّصة في تقديم خيارات التسوق في مناطق "الأسواق الحرة" بالمطارات الدولية، ومنحه رخصة التشغيل التجاري لمدة 7 سنوات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع، في منطقة المغادرة الدولية في صالة "1" والصالة الشمالية.
وتفصيلًا: يأتي ذلك في إطار جهود الشركة المتواصلة لتحسين تجربة المسافرين عبر المطار؛ حيث شهد توقيعَ الاتفاقية رئيسُ مجلس المديرين لشركة مطارات جدة المهندس رائد بن إبراهيم المديهيم، ومَثَّل شركةَ مطارات جدة في التوقيع الرئيسُ التنفيذي للشركة أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة.
وتجمع الاتفاقيةُ خبراءَ تشغيل الأسواق الحرة العالميين من أصحاب الخبرة، مع المختصين في مجال التجارة في السوق السعودي لتقديم أفضل العلامات التجارية من قطاعات الجمال والأزياء والإكسسوارات والحلويات تحت سقف واحد، ضمن الجهود التطويرية التي تبذلها شركة مطارات جدة مع شركائها؛ بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات والخيارات المتنوعة لمسافري المطار، وتوفير أفضل الحلول التي تلبّي تطلعاتهم واحتياجاتهم، إضافةً لسعيها المُستمرّ لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورؤية السعودية 2030.
ومن ناحيته أوضح رئيس مجلس المديرين لشركة مطارات جدة المهندس رائد بن إبراهيم المديهيم، أن منْح رخصة الامتياز التجاري لتشغيل السوق الحرة للتحالف الجديد، سيعطي ميزة إضافية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة كأحد أكبر المطارات في العالم، بما يتواءم مع مستهدفات المطار كأحد أسرع المطارات نموًّا في العالم من حيث أعداد الركاب والحركة التشغيلية.
وشدّد "المديهيم" على سعي شركة مطارات جدة المتواصل لتعزيز جودة الخدمات المُقدمة في المطار وفق مستجدات قطاع النقل الجوي؛ تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وامتدادًا للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، يحفظهما الله.
ولفت إلى أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي يستهدف خدمة أكثر من "114" مليون مسافر، وتدشين وجهات سفر جديدة لتصل إلى "150" وجهة سفر، وزيادة الإيرادات غير الجوية إلى "45%" من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2030، مضيفًا أن شركة مطارات جدة تسير على خطى ثابتة وخطة استراتيجية واضحة لتحقيق تلك المستهدفات.
وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة: إن الاتفاقية تستهدف تطويرَ الخدمات في المطار، وتحسين تجربة المسافرين من خلال إيجاد تجربة مميزة في السوق الحرة كأفضل المرافق التجارية على مستوى العالم، بما يليق بمكانة المملكة العربية السعودية، في ظل النقلة النوعية التي يشهدها قطاع الطيران بشكل عام، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بشكل خاص، وتطرق إلى أهمية الاتفاقية للإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.