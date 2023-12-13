مطارات جدة توقّع اتفاقيةً لتشغيل السوق الحرة بمطار المؤسس مع شركة عالمية متخصصة

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة: إن الاتفاقية تستهدف تطويرَ الخدمات في المطار، وتحسين تجربة المسافرين من خلال إيجاد تجربة مميزة في السوق الحرة كأفضل المرافق التجارية على مستوى العالم، بما يليق بمكانة المملكة العربية السعودية، في ظل النقلة النوعية التي يشهدها قطاع الطيران بشكل عام، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بشكل خاص، وتطرق إلى أهمية الاتفاقية للإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.