يكون سلاسل غذائية من التبرعات.. "خالد" تطالب بإنشاء بنك طعام لمساعدة الأسر المحتاجة في المملكة

وترصد "خالد" شبكات الأمان المالية لمحدودي الدخل، والتي أطلقتها الحكومة السعودية، وتقول: "ففي المملكة لدينا العديد من شبكات الأمان المالية للأشخاص محدودي الدخل وحتى من هم تحت طائلة الفقر؛ مثل حساب المواطن، وحافز للباحثين عن عمل، وغيرها من مجهودات الدولة، وهي مبالغ تقدّرها الدولة وتصرفها لمن تنطبق عليهم الشروط، وتساهم في ثمن الأشياء التي يحتاج إليها المواطنون والتي تصرف لهم شهريًّا أو سنويًّا، تساعدهم في تسديد الفواتير وتكاليف البنزين والإيجار والمعيشة، وغيرها من التكاليف. هذه جهود حكومية مشكورة.. لكن هناك دور يقع على الأفراد العاديين؛ فالمرض أو الإعاقة أو التفكك الأسري أو فقدان الوظيفة، أمور يمكن أن تحدث لأيّ منّا، ونحن مدينون لبعضنا البعض بالتأكيد".