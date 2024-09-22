"القيادة" تهنئ رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في مالي بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس العقيد آسيمي غويتا، رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.