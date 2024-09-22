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"القيادة" تهنئ رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في مالي بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس العقيد آسيمي غويتا، رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للرئيس العقيد آسيمي غويتا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرئيس العقيد آسيمي غويتا

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