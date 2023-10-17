ضرورة التأهب.. "وقاء" يحذّر من دخول موسم إنفلونزا الطيور

وطلب المركز من جميع أصحاب المشاريع المتعلقة بالدواجن أن يتخذوا التدابير اللازمة ويعززوا إجراءات الأمن الحيوي وفقًا للمعايير الدولية للوقاية من المرض؛ بهدف الوقاية من تسرب المرض إلى هذه المشاريع. وأشار المركز إلى أنه في حال ملاحظة ارتفاع معدلات النافق اليومي أو ظهور أعراض إكلينيكية للمرض، فمن الضروري التواصل مع الغرفة المركزية لمركز وقاء.