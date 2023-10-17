ضرورة التأهب.. "وقاء" يحذّر من دخول موسم إنفلونزا الطيور

حذّر المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، المعروف بـ"وقاء"، من دخول موسم انتشار مرض إنفلونزا الطيور ابتداءً من شهر أكتوبر الجاري وحتى شهر مارس 2024 في جميع أنحاء العالم.
وطلب المركز من جميع أصحاب المشاريع المتعلقة بالدواجن أن يتخذوا التدابير اللازمة ويعززوا إجراءات الأمن الحيوي وفقًا للمعايير الدولية للوقاية من المرض؛ بهدف الوقاية من تسرب المرض إلى هذه المشاريع. وأشار المركز إلى أنه في حال ملاحظة ارتفاع معدلات النافق اليومي أو ظهور أعراض إكلينيكية للمرض، فمن الضروري التواصل مع الغرفة المركزية لمركز وقاء.
وتأتي هذه التحذيرات في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على سلامة الدواجن والحيوانات الزراعية في المملكة، وتعزيز السلامة الصحية والوقاية من الأمراض الحيوانية لحماية القطاع الزراعي وصحة المستهلكين.
وكانت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، قد أصدرت مؤخرًا تقريرًا يتضمن الوضع الوبائي لمرض إنفلونزا الطيور في دول العالم خلال الفترة القادمة وحتى مارس عام 2024.