بنهاية دوام الخميس المقبل.. تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني ولمدة 10 أيام

يشتمل التقويم الدراسي للعام الحالي على 3 فصول دراسية و38 أسبوعًا دراسيًّا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًّا، و60 يومًا من الإجازات المتنوِّعة أثناء العام الدراسي.
ويعتبر الفصل الدراسي الثاني من أكثر الفصول التي يحصل فيها الطلاب على إجازات.
ويتضمن التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني أربع إجازات من بينها نهاية أسبوع مطولة وأيضًا إجازة منتصف الفصل والتي تحل ابتداءً من نهاية دوام الخميس المقبل 22/ 6/ 1445، ولمدة عشرة أيام، ثم تتبعها إجازة مطولة بتاريخ 16/ 7/ 1445 ثم إجازة يوم التأسيس ونهاية الفصل الدراسي بتاريخ 12/ 8/ 1445.