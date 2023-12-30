بنهاية دوام الخميس المقبل.. تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني ولمدة 10 أيام

يشتمل التقويم الدراسي للعام الحالي على 3 فصول دراسية و38 أسبوعًا دراسيًّا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًّا، و60 يومًا من الإجازات المتنوِّعة أثناء العام الدراسي.