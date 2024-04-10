طقس أول أيام العيد.. الأرصاد: أمطار غزيرة تطال 7 مناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20- 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20- 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكون السحب الرعدية الممطرة.