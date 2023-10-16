"المياه الوطنية": مشاريع الصرف الصحي بحي الصالحية 2 بشمال شرق جدة يتم تنفيذها وفق المخطط لها

وأوضحت الشركة أنها تعمل جاهدةً على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم، ونفيدكم بأن الشركة تحرص دائمًا على إيصال خدمات المياه والصرف الصحي إلى كل المستفيدين في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك لتعزيز منظومة الأمن المائي والخدمات البيئية.