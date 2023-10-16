"المياه الوطنية": مشاريع الصرف الصحي بحي الصالحية 2 بشمال شرق جدة يتم تنفيذها وفق المخطط لها

أكدت شركة المياه الوطنية أنها تعمل جاهدة على تنفيذ مشاريع الصرف الصحي بحي الصالحية 2 بشمال شرق محافظة جدة حسب مخرجات المخطط الاستراتيجي وحسب أولوية المشاريع.
جاء ذلك ردًا على الخبر الصحفي المنشور في سبق بتاريخ الأحد 15/ 10/ 2023 بعنوان "البعوض وطفح المجاري يحاصران سكان حي الصالحية بجدة.. ومطالبات بحلول عاجلة".
وأوضحت الشركة أنها تعمل جاهدةً على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم، ونفيدكم بأن الشركة تحرص دائمًا على إيصال خدمات المياه والصرف الصحي إلى كل المستفيدين في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك لتعزيز منظومة الأمن المائي والخدمات البيئية.
وأشارت إلى أنه بالنسبة لخدمات الصرف الصحي لحي الصالحية 2 بشمال شرق محافظة جدة، فإنها تعمل جاهدةً على تنفيذ مشاريع الصرف الصحي حسب مخرجات المخطط الاستراتيجي وحسب أولوية المشاريع. كما نودّ التوضيح بأن شركة المياه الوطنية تقوم باستقبال البلاغات عبر جميع القنوات الرسمية ومباشرة جميع البلاغات في حينه.