"المساحة الجيولوجية" تنظم ورشة عن "مشروع المسح الجوي الكيميائي"

نظمت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية الصينية، اليوم الاثنين، في جدة، ورشة عمل "تحليل نتائج العينات الجو كيميائية لمشروع المسح الجوي الكيميائي"، بحضور ممثلين من جامعة الملك عبدالعزيز.
ويعتبر هذا المشروع أحد مشروعات مبادرة المسح الجيولوجي العام التابعة لبرنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل: إن ورشة عمل مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي، تعد إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية التي تعمل عليها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، بحضور نخبة من جامعة الملك عبدالعزيز، وهيئة المساحة الجيولوجية الصينية، والشريك الفني من فنلندا وبريطانيا.
وأضاف "أبا الخيل"، أن الورشة تناولت نتائج تحليل العينات الجيوكيميائية ومعالجة وتفسير البيانات الجيوكيميائية؛ حيث تعمل البيانات الجيوكيميائية دورًا حاسمًا في فهم عمليات الأرض؛ بما في ذلك استكشاف المعادن والرصد البيئي.
وتمثل معالجة هذه البيانات وتفسيرها التحدي في هذا الجانب؛ إذ سعت الورشة لتذليل هذه التحدي من خلال تزويد المشاركين بالتدريب العملي على تقنيات معالجة البيانات وتمكينهم من استخلاص رؤى مفيدة من البيانات الجيوكيميائية الخام.
وكذلك تعزيز المهارات التحليلية للمشاركين والمساهمة في نتائج أكثر دقة للبحوث الجيولوجية واتخاذ القرارات السليمة، وتعزيز المعرفة للعمليات الجيولوجية والنتائج المتوقعة بناءً على تحليل دقيق للبيانات، من خلال استخدام مختلف التقنيات والأدوات البرمجية المستخدمة في مجال الجيوكيمياء.
وتناولت الورشة، محورين رئيسيين: الأول، يشمل مراجعة آلية ومنهجية وطرق تحليل البيانات الجيوكيميائية الخاصة بمشروع المسح الجيوكيميائي عالي الدقة للدرع العربي، بمشاركة خبراء من منفذ المشروع بهيئة المساحة الجيولوجية الصينية والشريك الفني تحالف "IGS"، وخبراء هيئة المساحة الجيولوجية السعودية والأكاديميين المتخصصين من الجامعات للوصول لأحدث وأفضل الطرق لمعالجة بيانات المشروع.
ويتضمن المحور الثاني، برنامجًا تدريبيًا شاملصا مصممًا لتطوير المهارات اللازمة لمعالجة وتحليل البيانات الجيوكيميائية بشكل فعال للجيولوجيين المختصين.
وتهدف الورشة إلى تطوير الكفاءة في معالجة البيانات الجيوكيميائية، وتزويد المشاركين بفهم شامل للطرق المختلفة المستخدمة لمعالجة البيانات الجيوكيميائية.
ويتضمن ذلك تدابير مراقبة الجودة وتقنيات إدارة البيانات والتحليل الإحصائي وأدوات رسم الخرائط الجيوكيميائية وطرق تفسيرها.
وأيضًا تعريف المشاركين بأدوات البرمجيات الذي سيكتسب المشاركون خبرة عملية باستخدام أدوات البرامج الشائعة، مثل: لغة برمجة R أو البرامج المتخصصة "Geochem Studio"، وبرنامج "Arc GIS" وغيرها؛ حيث يمكنهم من التعامل بكفاءة مع مجموعات البيانات الكبيرة وإجراء تحليلات إحصائية متقدمة، وتعزيز مهارات التفسير الذي يعد فهم أهمية النشوزات الجيوكيميائية أمرًا بالغ الأهمية للبحث الجيولوجي.
وركزت ورشة العمل على مناقشة المشاركين حول كيفية تفسير البيانات المعالجة بدقة من خلال دمجها مع المعلومات الجيولوجية الأخرى مثل: علم الصخور أو السمات الهيكلية أو مجموعات البيانات الجيوفيزيائية.
ووفرت ورشة العمل، منصة للمشاركين للتفاعل مع الخبراء و الباحثين، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة.
حيث يمكن أن تؤدي فرصة التواصل هذه إلى التعاون المستقبلي وتبادل الأفكار، مما يعزز جودة البحث الجيولوجي.
وتعد ورشة عمل معالجة البيانات الجيوكيميائية، برنامجا تدريبيًا أساسيًا يزود علماء الجيولوجيا بالمهارات اللازمة لمعالجة وتحليل البيانات الجيوكيميائية بدقة من خلال تعزيز القدرات التحليلية.
كما تساهم في اتخاذ قرارات أكثر استنارة في مختلف مجالات البحث الجيولوجي مع تعزيز التعاون والتواصل بين المتخصصين في هذا المجال.