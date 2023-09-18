"المساحة الجيولوجية" تنظم ورشة عن "مشروع المسح الجوي الكيميائي"

وتمثل معالجة هذه البيانات وتفسيرها التحدي في هذا الجانب؛ إذ سعت الورشة لتذليل هذه التحدي من خلال تزويد المشاركين بالتدريب العملي على تقنيات معالجة البيانات وتمكينهم من استخلاص رؤى مفيدة من البيانات الجيوكيميائية الخام.