دور فاعل للمرأة السعودية في مبادرة "طريق مكة": "فخر وشرف والتزام"

وفي جولة في صالة مبادرة "طريق مكة" بمطار أديسومارمو الدولي بمدينة سولو في إندونيسيا، بيّنت الجندي أول أشواق عبده آل مطهر، أن خدمة الوطن شرف عظيم لكل مواطن ومواطنة، خاصة عندما تتعلق بخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدةً أن خدمة الحاج والمعتمر نهج المملكة العربية السعودية الذي يعمل عليه أبناؤها بصفته واجبًا ينفذونه لتسهيل وتيسير إجراءات الحجاج.