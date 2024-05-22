البنك العربي الوطني anb يختتم فعاليات النسخة الثالثة من "هاكاثون المنتجات"

وقال بدر العتيبي رئيس مجموعة الموارد البشرية لدى البنك العربي الوطني anb، أن النسخة الثالثة من الهاكاثون تأتي في إطار برنامج "تميز" الذي يتبناه البنك لتنمية وتطوير المواهب الوطنية، وتوفير بيئة عمل حاضنة وجاذبة للإبداع والمبدعين، كما وتعبّر عن التزام البنك بتعزيز ثقافة الابتكار ضمن رأسماله البشري، وتعكس الاهتمام الذي يوليه إشراك الموظفين في صناعة القرار وصياغة خارطة المستقبل.