البنك العربي الوطني anb يختتم فعاليات النسخة الثالثة من "هاكاثون المنتجات"

نظّم البنك العربي الوطني anb النسخة الثالثة من هاكاثون الموظفين والذي خُصّصت دورة أعماله لقطاع المنتجات، وذلك في إطار جهود البنك الرامية إلى تحفيز الابتكار لرأس المال البشري وتعزيز مفهوم التشاركية لرفع جودة الإنتاجية وتطوير الأداء وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية.
حيث شارك في فعاليات الهاكاثون أكثر من 100 موظف وموظفة توزّعوا على 20 فريق عمل، تنافست على تقديم أفكار ابتكارية وحلول إبداعية لمواجهة التحديات المطروحة في الهاكاثون والتي تمحورت مواضيعها في أربعة مسارات رئيسة هي: منتجات مصرفية الأفراد، ومنتجات وخدمات مصرفية الشركات، ومنتجات الخزينة إلى جانب الحلول الاستثمارية.
وأثمرت جلسات العصف الذهني التي شهدها الهاكاثون على مدار ثلاثة أيام متواصلة، حزمة من الأفكار ونماذج التطوير المبتكرة التي تدعم توجهات البنك الاستراتيجية الرامية إلى إثراء تجربة العملاء، وتعزيز مكانة البنك كخيار مصرفي مفضّل، عبر حلول قادرة على تحويل التحديات إلى فرص مواتية للتطوير.
وقال بدر العتيبي رئيس مجموعة الموارد البشرية لدى البنك العربي الوطني anb، أن النسخة الثالثة من الهاكاثون تأتي في إطار برنامج "تميز" الذي يتبناه البنك لتنمية وتطوير المواهب الوطنية، وتوفير بيئة عمل حاضنة وجاذبة للإبداع والمبدعين، كما وتعبّر عن التزام البنك بتعزيز ثقافة الابتكار ضمن رأسماله البشري، وتعكس الاهتمام الذي يوليه إشراك الموظفين في صناعة القرار وصياغة خارطة المستقبل.
وأشاد العتيبي بروح التعاون والتجانس القائم بين أعضاء الفرق المشاركة، وما أظهروه من شغف في تقديم الأفكار والحلول المبتكرة لتطوير المنتجات المصرفية في البنك، وعلى النحو الذي يعزز من نجاح تجربة "الهاكاثون" كمنصة تفاعلية لاستكشاف مواهب وقدرات الموظفين، وسيكون له أثره في دعم جهود البنك وتوجهاته التطويرية لرفع كفاءة الأداء والإنتاجية.
وتم في ختام الفعالية تكريم أفضل ثلاثة مشاريع عمل مقدّمة خلال "الهاكاثون"، حيث جاء بالمركز الأول مشروع إثراء تجربة العميل في منتجات مصرفية الأفراد وتحديداً في قطاع التمويل التأجيري للسيارات، فيما تناولت فكرة الفريق الفائز بالمركز الثاني كفاءة الإنفاق والتحفيز على الادخار للأفراد بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، بينما قدّم فريق المركز الثالث حلول إبداعية لتوسيع قاعدة العملاء وزيادة الربحية عبر طرح منتج غير مسبوق، يكفل تعزيز القيمة التنافسية المضافة للبنك وريادته في قطاع الصناعة المصرفية.
يشار إلى أن anb يعدّ من بين أوائل البنوك السعودية التي أطلقت تجمّعات "الهاكاثون" ضمن مبادرات الموارد البشرية الاستراتيجية لدى البنك، التي تستهدف تعزيز بيئة العمل الداخلية وتفعيل التنافسية الإيجابية لموظفي وموظفات البنك والدفع بمشاركتهم في استراتيجية التحول والتغيير.