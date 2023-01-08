شاهد.."رمال العاصمة المقدّسة الذهبية" تجذب هواتها للاستمتاع و"التطعيس"!

أسهمت الحالة المطرية التي شهدتها العاصمة المقدّسة خلال الأسبوع الماضي في تنوّع خيارات التنزه لأهالي العاصمة المقدّسة لتشمل مخططات داخل الأحياء وخارجها.
ووثّقت "سبق"، جمال الكثبان الرملية المقابلة لمخطط ولي العهد، والتي جذبت هواتها لممارسة نشاطاتهم من اللعب في الكثبان الرميلة وتسلقها أو الافتراش في أرضيتها المريحة والتي منعت غزارة الأمطار تطاير الأتربة منها.
ولم يخلُ الموقع من ممارسة بعض الرياضات الخطرة والمعروفة "التطعيس" ببعض المركبات ذات الدفع الرباعي لصعود بعض المواقع المرتفعة، والتي قد تشكل خطراً على أصحابها بسبب احتمال انقلاب المركبة أو فقدان السيطرة عليها.