شاهد.."رمال العاصمة المقدّسة الذهبية" تجذب هواتها للاستمتاع و"التطعيس"!

ولم يخلُ الموقع من ممارسة بعض الرياضات الخطرة والمعروفة "التطعيس" ببعض المركبات ذات الدفع الرباعي لصعود بعض المواقع المرتفعة، والتي قد تشكل خطراً على أصحابها بسبب احتمال انقلاب المركبة أو فقدان السيطرة عليها.