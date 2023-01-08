محليات

شاهد.."رمال العاصمة المقدّسة الذهبية" تجذب هواتها للاستمتاع و"التطعيس"!

فيما أسهمت الأمطار في تنوّع خيارات التنزه داخل مخططات الأحياء وخارجها
الكثبان الرملية المقابلة لمخطط ولي العهد في العاصمة المقدسة
الكثبان الرملية المقابلة لمخطط ولي العهد في العاصمة المقدسة
أحمد العبدالله
أحمد العبدالله

أسهمت الحالة المطرية التي شهدتها العاصمة المقدّسة خلال الأسبوع الماضي في تنوّع خيارات التنزه لأهالي العاصمة المقدّسة لتشمل مخططات داخل الأحياء وخارجها.

ووثّقت "سبق"، جمال الكثبان الرملية المقابلة لمخطط ولي العهد، والتي جذبت هواتها لممارسة نشاطاتهم من اللعب في الكثبان الرميلة وتسلقها أو الافتراش في أرضيتها المريحة والتي منعت غزارة الأمطار تطاير الأتربة منها.

ولم يخلُ الموقع من ممارسة بعض الرياضات الخطرة والمعروفة "التطعيس" ببعض المركبات ذات الدفع الرباعي لصعود بعض المواقع المرتفعة، والتي قد تشكل خطراً على أصحابها بسبب احتمال انقلاب المركبة أو فقدان السيطرة عليها.

أمطار
العاصمة المقدسة
أمطار مكة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org