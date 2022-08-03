وصول أكثر من 312 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وتَضَمنت أعمال وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة خلال موسم حج هذا العام، تنفيذ 1021 زيارات ميدانية لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها 2755 عملية تفويج منذ بدء الموسم؛ بينما بلغ عدد الحجاج الذين جرى إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 1189 حاجًّا، بالإضافة إلى تنفيذ 58 زيارةً لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ 438 زيارةً ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.