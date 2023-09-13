"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لتنفيذ ثاني مراحل مشروع العودة للمدارس باليمن

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع العودة للمدارس في محافظات: حجة، وأبين، وحضرموت، وجزيرة ميون بمحافظة تعز، يستفيد منها 13.300 فرد.
وقام بتوقيع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز بالرياض.
وسيجري بموجب الاتفاقية تجهيز 95 فصلًا دراسيًا بديلًا مع مستلزماتها، وتوفير المواد التعليمية مثل الحقائب والزي المدرسي، إضافة إلى توفير فرص عمل للأسر ذوي الدخل المحدود (المستفيدات من مشاريع التدريب والتمكين السابقة) من خلال تجهيز الحقائب المدرسية محلية الصنع.
يأتي ذلك في إطار سلسلة منظومة المشروعات التعليمية والتربوية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، لتعزيز العملية التعليمية الآمنة في اليمن، وانتظامها بالمناطق المستهدفة من خلال تنفيذ عددٍ من الأنشطة.