"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لتنفيذ ثاني مراحل مشروع العودة للمدارس باليمن

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع العودة للمدارس في محافظات: حجة، وأبين، وحضرموت، وجزيرة ميون بمحافظة تعز، يستفيد منها 13.300 فرد.