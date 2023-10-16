"نزاهة": توقيف 176 متهماً والتحقيق مع 369 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر ربيع الأول 1445هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل "3601" جولة رقابية، والتحقيق مع "369" مشتبهاً فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات: "الداخلية، والدفاع، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والإسكان".