"نزاهة": توقيف 176 متهماً والتحقيق مع 369 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر ربيع الأول 1445هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل "3601" جولة رقابية، والتحقيق مع "369" مشتبهاً فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات: "الداخلية، والدفاع، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والإسكان".
وقالت: إنه تمّ توقيف "176" متهماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورُّطهم في تهم "الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير"، وأشارت إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.
ودعت هيئة الرقابة لحماية المال العام والحفاظ عليه، إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فسادٍ مالي أو إداري من خلال وسائل تلقّي البلاغات الآتية:
-الهاتف المجاني: 980.
-البريد الإلكتروني:
-الفاكس: 0114420057