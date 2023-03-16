إعلان أسماء 40 شركة تأهلت للمنافسة على 12 رخصة لمحاجر مواد البناء بجدة

وأفادت "الصناعة" أن الشركات المؤهلة للمنافسة هي: شركة اجتياز الطرق الصناعية، وشركة أسمار الطرق الصناعية، وشركة أفلاك المعمار للمقاولات، وشركة أكنان الحجاز للتطوير والاستثمار العقاري المحدودة، وشركة التلال الفضية للمقاولات، وشركة علي شار للمقاولات، وشركة الصخور المتحدة للتعدين، وشركة الصخور المتطورة الصناعية، والشركة العالمية لمضافات الخرسانة، وشركة العمران الفضي، وشركة الغربية المتحدون الصناعية، وشركة الفنون المرئية للخدمات التجارية، وشركة المحاجر السعودية للمقاولات، وشركة المعدن الحديث للتعدين، وشركة الهضاب التعدينية للمقاولات، وشركة الهضاب الرملية، وشركة الهلالي للتجارة والمقاولات، وشركة الهيثم للتعدين، وشركة بازلت بلس للمقاولات العامة، وشركة بازلت للصناعة، وشركة تطوير المعرفة للمقاولات العامة، وشركة جبال الصمان للمقاولات وشركة جدة الغربية للصناعة، وشركة رجاء الله عواض الطلحي، وشركة زاد الأمل للمقاولات، وشركة ساس القمة للتعدين، وشركة ساس نجد للتعدين، وشركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده، وشركة عابرة للمقاولات، وشركة عمران المدن للمقاولات، وشركة عنود نجد للتعدين، وشركة فالكوم للصناعة، وشركة فهد طريخم البقمي الصناعية، وشركة كيان المتحدون الصناعية، وشركة محجر الخليج للتعدين، وشركة ملاذ الإنشائية، وفرع شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات، وفرع شركة فال للصناعة، وفرع شركة ناصر الفراج للمقاولات ومصنع ليد العالمية للمنتجات الأسمنتية.