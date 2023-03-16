إعلان أسماء 40 شركة تأهلت للمنافسة على 12 رخصة لمحاجر مواد البناء بجدة

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر "منصة تعدين" أسماء 40 شركة تأهلت للمنافسة على 12 رخصة لمحاجر مواد البناء، في مجمع كسارات محافظة جدة الجديد بمنطقة مكة المكرمة، وتشمل 5 رخص لخام البحص، و7 رخص لمواد الردميات.
وأوضحت الوزارة أنها استقبلت 52 طلباً للمشاركة عبر "منصة تعدين"، وقد اجتاز التأهيل 40 طلباً منها، فيما لم يستوفِ 12 طلباً شروط التأهيل.
وأفادت "الصناعة" أن الشركات المؤهلة للمنافسة هي: شركة اجتياز الطرق الصناعية، وشركة أسمار الطرق الصناعية، وشركة أفلاك المعمار للمقاولات، وشركة أكنان الحجاز للتطوير والاستثمار العقاري المحدودة، وشركة التلال الفضية للمقاولات، وشركة علي شار للمقاولات، وشركة الصخور المتحدة للتعدين، وشركة الصخور المتطورة الصناعية، والشركة العالمية لمضافات الخرسانة، وشركة العمران الفضي، وشركة الغربية المتحدون الصناعية، وشركة الفنون المرئية للخدمات التجارية، وشركة المحاجر السعودية للمقاولات، وشركة المعدن الحديث للتعدين، وشركة الهضاب التعدينية للمقاولات، وشركة الهضاب الرملية، وشركة الهلالي للتجارة والمقاولات، وشركة الهيثم للتعدين، وشركة بازلت بلس للمقاولات العامة، وشركة بازلت للصناعة، وشركة تطوير المعرفة للمقاولات العامة، وشركة جبال الصمان للمقاولات وشركة جدة الغربية للصناعة، وشركة رجاء الله عواض الطلحي، وشركة زاد الأمل للمقاولات، وشركة ساس القمة للتعدين، وشركة ساس نجد للتعدين، وشركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده، وشركة عابرة للمقاولات، وشركة عمران المدن للمقاولات، وشركة عنود نجد للتعدين، وشركة فالكوم للصناعة، وشركة فهد طريخم البقمي الصناعية، وشركة كيان المتحدون الصناعية، وشركة محجر الخليج للتعدين، وشركة ملاذ الإنشائية، وفرع شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات، وفرع شركة فال للصناعة، وفرع شركة ناصر الفراج للمقاولات ومصنع ليد العالمية للمنتجات الأسمنتية.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح إن مراحل المنافسة تشمل: الإعلان عن استيفاء متطلبات التأهيل للدخول في المنافسة، ثم إعلان تأهيل المتنافسين، ثم إطلاق عملية المزايدة على 12 رخصة، وأخيراً الإعلان عن النتائج والشركات الفائزة، كما ستعقد الوزارة ورشة عمل توعوية للمتأهلين لشرح الالتزامات وآلية المزاد الإلكتروني.
يذكر أن الوزارة تستهدف من إعلان طرح هذه الفرص الاستثمارية إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة؛ للحصول على رخص محاجر مواد البناء، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية، ودعم المستثمرين، وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، إضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي.