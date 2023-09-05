في ثاني أيامه بالحياة.. قسطرة عاجلة تنقذ مولودًا بمركز الأمير سلطان لطب القلب بالقصيم

وبيّن التجمع أن الفريق الطبي قرر على الفور القيام بتدخل عاجل وإجراء عملية قسطرة ناجحة استغرقت نحو ساعة من الزمن، تم فيها فتح الانسداد بوضع دعامة لوصلة شريانية تعوض النقص الكامل في تروية الرئتين ونقل الدم المؤكسج، وبعد الاطمئنان على الوضع الصحي للمولود تم السماح بخروجه برفقة ذويه من المستشفى.