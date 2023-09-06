كيف تعرف الأسرة أن لديها مدمنًا؟.. 6 علامات مهمة توضحها الصحة

وأضاف "الصحة" أن العلامات الـ6 تتمثل في: "تغيير في الأصدقاء، والميل للعزلة والانسحاب الاجتماعي، وضعف في التحصيل الدراسي، والكسل والغياب الكثير عن الدراسة أو العمل، وزيادة غير مبررة في طلباتهم للحصول على المال، وتذبذب وعنف في العلاقة مع الوالدين والإخوان والأخوات".