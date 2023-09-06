كيف تعرف الأسرة أن لديها مدمنًا؟.. 6 علامات مهمة توضحها الصحة

أوضحت وزارة الصحة، الطريقة التي يمكن من خلالها للأسرة أن تعرف أن لديها مدمنًا من خلال 6 علامات واضحة.
وأضاف "الصحة" أن العلامات الـ6 تتمثل في: "تغيير في الأصدقاء، والميل للعزلة والانسحاب الاجتماعي، وضعف في التحصيل الدراسي، والكسل والغياب الكثير عن الدراسة أو العمل، وزيادة غير مبررة في طلباتهم للحصول على المال، وتذبذب وعنف في العلاقة مع الوالدين والإخوان والأخوات".
ولفتت الوزارة في إنفوجرافيك على حسابها بمنصة "إكس" إلى أن التعاطي مسؤول عن 35% من مجموع الغيابات عن المدرسة، و60% عن حالات العنف المنزلي.
ونصحت الوزارة بالبدء في رحلة التعافي والحصول على الاستشارة الصحية عبر الرقم 937 أو الحجز في عيادة "إرادة" عبر تطبيق "صحتي"؛ لأن الاكتشاف المبكر يسهم في تقديم الدعم اللازم والتدخل السريع.