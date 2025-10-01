أمير جازان يطلق النسخة المطورة من جائزة "الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية" بقيمة مليون ريال

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بحضور صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير المنطقة، مساء اليوم، حفل إطلاق النسخة المطورة من جائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية، التي تشرف عليها إمارة المنطقة بالشراكة مع الشركة السعودية للقهوة وعدد من الجهات ذات العلاقة.
واستمع الحضور خلال الحفل إلى شرح من وكيل إمارة المنطقة وليد بن سلطان الصنعاوي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة خالد أبو ذيب، حول أهداف الجائزة التي تتمثل في اعتماد معايير الجودة للمزرعة والمنتج، والتشجيع على الابتكار الزراعي في قطاع البن، والتوسع المدروس لزيادة العائد الاقتصادي، إلى جانب تحفيز المزارعين على تطبيق أفضل الممارسات الزراعية وتعزيز جودة الإنتاج.
وتبلغ قيمة الجائزة مليون ريال موزعة على أربعة مسارات، خصص لكل مسار 250 ألف ريال، حيث يركز المسار الأول على الممارسات الزراعية المستدامة، فيما يركز المسار الثاني على الابتكار في تقنية الحصاد والمعالجة، أما المسار الثالث فيستهدف القيمة المضافة والصناعات التحويلية، فيما يركز المسار الرابع على التنمية السياحية الريفية.
وتأتي هذه المبادرة لتعزيز مكانة البن السعودي كمنتج وطني استراتيجي، ودعم المزارعين في تحسين جودة الإنتاج وزيادة تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية المناطق الزراعية والسياحية.