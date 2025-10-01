أمير جازان يطلق النسخة المطورة من جائزة "الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية" بقيمة مليون ريال

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بحضور صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير المنطقة، مساء اليوم، حفل إطلاق النسخة المطورة من جائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية، التي تشرف عليها إمارة المنطقة بالشراكة مع الشركة السعودية للقهوة وعدد من الجهات ذات العلاقة.