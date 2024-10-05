معرض الرياض للكتاب يختتم عرسه الثقافي.. وعشرات الآلاف يزورونه في يومه الأخير

وأظهرت كثافة زيارة المعرض في اليوم الأخير، ما يكاد يكون اتجاهاً بين عدداً من الزوار، وقد تحرت "سبق" أسباب تفضيلهم زيارة المعرض في يومه الأخير، فأوضح معظمهم أنهم حريصين على الاستفادة من نسب الخصم في الأسعار، التي تعلنها بعض دور النشر في اليوم الأخير للمعرض، لكن أغلب دور النشر، التي استُطلِعت إجراءاتها الترويجية في آخر يوم، ذكرت أن نسب الخصم، التي تطبقها من اليوم الأول للمعرض لم يطرأ عليها تغيير.