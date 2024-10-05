معرض الرياض للكتاب يختتم عرسه الثقافي.. وعشرات الآلاف يزورونه في يومه الأخير

عند انتصاف ليل العاصمة الرياض، اليوم (الأحد)، تختتم هيئة الأدب والنشر والترجمة، العرس الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2024، الذي أقيم في حرم جامعة الملك سعود تحت شعار "الرياض تقرأ"، بعد عشرة أيام حافلة بالفعّاليات الفكرية والثقافية والفنية المتنوعة، أتيحت فيها لمئات الآلاف من الزوار من مختلف الجنسيات، أن ينهلوا من أنهار المعرفة، التي حملتها أكثر من 2000 دار نشر، من أكثر من 30 دولة، عبر مئات الآلاف من الكتب الورقية والإلكترونية.
وشهد المعرض في يومه الأخير، حركة توافد كثيفة من عشرات الآلاف من الزوار، الذين حرصوا على زيارته منذ افتتاح أبوابه في الساعة الحادية عشرة صباحاً، وشاهدت "سبق" أعداد غفيرة من الزوار، تملأ أروقة المعرض والممرات بين أجنحة دور النشر.
وفي مساعي الزوار للوصول إلى دور النشر التي يريدونها؛ اصطفت أعداد منهم أمام الشاشات التوضيحية؛ لتحديد مواقع دور النشر، كما استخدمت أعداد أخرى الخرائط التفاعلية المنتشرة في أنحاء المعرض، للوصول إلى دور النشر.
وأظهرت كثافة زيارة المعرض في اليوم الأخير، ما يكاد يكون اتجاهاً بين عدداً من الزوار، وقد تحرت "سبق" أسباب تفضيلهم زيارة المعرض في يومه الأخير، فأوضح معظمهم أنهم حريصين على الاستفادة من نسب الخصم في الأسعار، التي تعلنها بعض دور النشر في اليوم الأخير للمعرض، لكن أغلب دور النشر، التي استُطلِعت إجراءاتها الترويجية في آخر يوم، ذكرت أن نسب الخصم، التي تطبقها من اليوم الأول للمعرض لم يطرأ عليها تغيير.