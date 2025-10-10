كرافانات ذكية بالطاقة الشمسية.. حضور لافت لصناعة الرحلات في معرض الصقور والصيد 2025

قدّم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، المقام حاليًا في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم (شمال الرياض)، أحدث ما توصلت إليه صناعة الكرافانات المخصّصة للرحلات البرية، بالتزامن مع قرب انطلاق موسم التخييم في المملكة. وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم السبت المقبل، وسط إقبال واسع من الزوار والمهتمين.
واستعرضت أحد المصانع الوطنية المشاركة، عبر جناحها في منطقة المغامرات، مجموعة من الكرافانات الحديثة المزوّدة بأنظمة الطاقة الشمسية، وخامات صديقة للبيئة، وتصاميم داخلية راقية تجمع بين المتانة والراحة.
وأوضح مدير المصنع، سلمان عبدالعزيز السالم، أن الكرافانات المعروضة تعتمد على تقنيات مبتكرة، منها استخدام الطاقة البديلة، وخامات مقاومة للحرارة، إلى جانب أنظمة ذكية للتحكم في الإنارة والتشغيل، وأنظمة إنذار للطوارئ، ما يجعلها مناسبة للأجواء البرية ومتطلبات السلامة والرفاهية.
وأشار السالم إلى أن تنوّع التصاميم وجودة التشطيبات الداخلية والخارجية جذب اهتمام العائلات وهواة الرحلات، مبينًا أن الزوار أبدوا تفاعلًا لافتًا مع تجربة الكرافانات والتعرف على إمكانياتها المتطورة.
وأشاد السالم بالتنظيم المميز للمعرض هذا العام، واتساع المساحات المخصصة للعروض، وما وفّره المنظمون من خدمات وتسهيلات للمشاركين، مما أسهم في إبراز جودة الصناعة الوطنية في هذا المجال المتنامي.
ويقدّم المعرض تجربة متكاملة لعشاق الصقور والحياة البرية، عبر أجنحة متخصصة تضم معدات الرحلات والتخييم وأسلحة الصيد، إلى جانب أكثر من 23 فعالية مصاحبة تعكس ثراء التراث وتنوع الأنشطة المرتبطة بالصيد والبر.