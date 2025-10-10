كرافانات ذكية بالطاقة الشمسية.. حضور لافت لصناعة الرحلات في معرض الصقور والصيد 2025

قدّم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، المقام حاليًا في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم (شمال الرياض)، أحدث ما توصلت إليه صناعة الكرافانات المخصّصة للرحلات البرية، بالتزامن مع قرب انطلاق موسم التخييم في المملكة. وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم السبت المقبل، وسط إقبال واسع من الزوار والمهتمين.