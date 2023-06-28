وزير الحرس يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى

كما رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيده على سموه وعلى الوطن بالخير والمسرات في ظل القيادة الرشيدة.