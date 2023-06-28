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وزير الحرس يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى
دعا الله أن يعيده على الوطن باليمن والخير والبركات
رفع الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة من مدنيين وعسكريين، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وعبّر عن تشرفه بتهنئة المقام الكريم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وعلى الوطن باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ بلادنا ويديم عزها وأمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.
كما رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيده على سموه وعلى الوطن بالخير والمسرات في ظل القيادة الرشيدة.