٦ لاعبين في مرمى لجنة الاحتراف.. عاصفة العقوبات رسالة صارمة "الأخضر أولاً"

هذه العقوبات رسالة تأكيد بأن تمثيل الوطن أمرٌ لا يُستهان به، فهو شرفٌ لكل لاعبٍ ولا مجال للتقصير في هذا الواجب الوطني الأخلاقي أو الانجراف وراء الجماهير أو الانجرار وراء الرغبات الأخرى، فحق الوطن وممثله الأخضر فوق كل الاعتبارات والميول، ويعدُ مسؤولية كبيرة على اللاعبين، فيفترض منهم تغليب مصلحة الأخضر وتأدية هذه الأمانة لينصب التركيز على نوعية المشاركة والرفع من الأداء الكروي وقبل كل شيء التقيّد بتعليمات الاتحاد السعودي لكرة القدم للارتقاء بسمعة المملكة.