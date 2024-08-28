بدء استقبال طلبات الحصول على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار

وبيّنت الهيئة أنّه سيتمّ استقبال طلبات الحصول على الترخيص عبر البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني "حصين" اعتبارًا من اليوم ولمدة 60 يومًا، لافتة إلى أن هذه المرحلة تأتي في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وبناء منظومة متكاملة تلبّي الطلب المتزايد على الأنشطة المتعلّقة بخدمات الأمن السيبراني، على النحو الذي يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وتنظيم قطاع الأمن السيبراني، وتمكين الجهات الوطنية من الحصول على خدمات تتسم بالموثوقية والنضج والجودة العالية، فضلًا عن تنمية القدرات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.