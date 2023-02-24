"طه" يلتقي مسؤولين اقتصاديين أتراكاً للاطلاع على الخسائر المادية لكارثة الزلزال

وقدّم الأمين العام خلال لقائه وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، في مكتبه في العاصمة التركية أنقرة، تعازيه للحكومة التركية في ضحايا الزلزال المدمّر، كما استعرض نتائج جولته في المناطق المنكوبة، في مدينة غازي عنتاب، وما شاهده من دمارٍ حل بالبنية التحتية في تلك المناطق وآثارها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بقاطنيها، مجدداً تضامن العالم الإسلامي مع الجمهورية التركية، مؤكداً وقوف الدول الأعضاء مع تركيا.