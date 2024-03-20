يخدم زوار المسجد النبوي.. أمير المدينة يزور المركز الطبي الموسمي التابع لمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة

قام الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بزيارة المركز الطبي الموسمي التابع لمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، والذي يقدم الخدمات العلاجية والإسعافية الطارئة لزوار المسجد النبوي الشريف، منوهًا بحجم الرعاية والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لضيوف الرحمن، انطلاقًا مما أنعم الله به على هذه البلاد المباركة من شرف خدمة قاصدي الحرمين الشريفين والعمل على تقديم كل ما من شأنه التيسير عليهم ليؤدوا عباداتهم في أجواء مفعمة بالسكينة والطمأنينة.