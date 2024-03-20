يخدم زوار المسجد النبوي.. أمير المدينة يزور المركز الطبي الموسمي التابع لمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة

قام الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بزيارة المركز الطبي الموسمي التابع لمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، والذي يقدم الخدمات العلاجية والإسعافية الطارئة لزوار المسجد النبوي الشريف، منوهًا بحجم الرعاية والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لضيوف الرحمن، انطلاقًا مما أنعم الله به على هذه البلاد المباركة من شرف خدمة قاصدي الحرمين الشريفين والعمل على تقديم كل ما من شأنه التيسير عليهم ليؤدوا عباداتهم في أجواء مفعمة بالسكينة والطمأنينة.
وخلال الجولة، اطّلع الأمير سلمان بن سلطان على منظومة الخدمات التي يقدمها المركز ممثلًا بالإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع في دعم منظومة الرعاية الصحية المقدمة لضيوف الرحمن للعام الثالث على التوالي في شهر رمضان بمقره المؤقت في المنطقة المركزية الغربية.
وقدّم مدير مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة اللواء الطبيب أحمد بن عبدالعزيز البريدي، شرحًا حول المؤشرات التشغيلية للمركز خلال الأعوام الماضية بالإضافة إلى شرحٍ موجز عن الخدمات التشخيصية المساعدة والتي تشمل خدمات المختبر والرعاية الصيدلانية وبرامج التوعية والتثقيف الصحي والكوادر الصحية المتخصصة بالإضافة إلى جهود المتطوعين المشاركين في تقديم الخدمات العلاجية والإسعافية والملاحظة الطبية العاجلة للمستفيدين.
وقدمّ اللواء "البريدي" عظيم شكره وامتنانه لأمير منطقة المدينة المنورة ونائبه، على دعم مختلف القطاعات الحكومية للقيام بالأدوار التي تضطلع بها في سبيل خدمة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف إنفاذًا للتوجيهات الكريمة للقيام بالجوانب الإسعافية والإنسانية على أكمل وجه.