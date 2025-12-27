توطين صناعة المستقبل: كيف أعادت "وزارة الطاقة" رسم خارطة الإنتاج في مصانع اليمامة للحديد ؟

بإشراف مباشر من وزارة الطاقة احتفلت المملكة مؤخراً بالإنتاج التجاري لـ "مصنع اليمامة لأنظمة طاقة الرياح" في مدينة ينبع الصناعية ويمثل هذا المشروع قصة نجاح ملموسة لجهود سمو الوزير في توطين التقنيات المعقدة وهي تحويل المملكة من مستورد لأبراج طاقة الرياح إلى مصنّع ومصدر لها ورفع كفاءة المحتوى المحلي من خلال استهداف طاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف طن سنوياً مما يقلل الاعتماد على السلاسل الخارجية ويخلق فرصاً وظيفية تخصصية للسعوديين.