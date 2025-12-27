توطين صناعة المستقبل: كيف أعادت "وزارة الطاقة" رسم خارطة الإنتاج في مصانع اليمامة للحديد ؟

أوضح سفير الصناعة السعودية المهندس جاسم الشمري لـ"سبق" أن المملكة العربية السعودية تعد اليوم ورشة عمل عالمية كبرى لتحقيق تحول تاريخي في مزيج الطاقة العالمي.
وتفصيلا قال إنه في قلب هذا التحول تبرز جهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة كقوة دافعة خلف تمكين القطاع الصناعي الوطني وتحديداً في "شركة اليمامة للصناعات الحديدية" لتحويلها من مصنع للحديد الإنشائي إلى ركيزة أساسية في سلاسل إمداد الطاقة المتجددة.
وأضاف أنه لم تكن جهود سمو وزير الطاقة مجرد دعم تنظيمي بل كانت استراتيجية شاملة تهدف إلى ربط القدرات الصناعية الوطنية بالمشاريع الكبرى وبفضل هذه التوجيهات استطاعت شركة اليمامة للحديد مواءمة خططها التوسعية مع المستهدفات الوطنية مما أثمر عن تدشين مشاريع نوعية تخدم أمن الطاقة واستدامتها.
بإشراف مباشر من وزارة الطاقة احتفلت المملكة مؤخراً بالإنتاج التجاري لـ "مصنع اليمامة لأنظمة طاقة الرياح" في مدينة ينبع الصناعية ويمثل هذا المشروع قصة نجاح ملموسة لجهود سمو الوزير في توطين التقنيات المعقدة وهي تحويل المملكة من مستورد لأبراج طاقة الرياح إلى مصنّع ومصدر لها ورفع كفاءة المحتوى المحلي من خلال استهداف طاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف طن سنوياً مما يقلل الاعتماد على السلاسل الخارجية ويخلق فرصاً وظيفية تخصصية للسعوديين.
وزاد "الشمري" أنه لم تقتصر الجهود على طاقة الرياح بل امتدت لتشمل دعم قطاع الطاقة الشمسية. فقد عملت الوزارة على تهيئة البيئة الاستثمارية التي مكنت "اليمامة للحديد" من الفوز بعقود توريد ضخمة لمشاريع الطاقة الشمسية في المملكة من خلال تصنيع الأنظمة الحديدية المتقدمة والمحركات الداعمة للألواح الشمسية مما يضمن أن تكون "المادة الخام" والمنتج النهائي "صنع في السعودية".
وأردت أن وزارة الطاقة أطلقت مبادرات لخفض تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة الطاقة في المصانع الكبرى استفادت اليمامة للحديد من هذه المبادرات عبر:
- تطوير سلاسل الإمداد ربط المصنع بالمشاريع العملاقة التي يشرف عليها البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
- الدعم اللوجستي والفني تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص النوعية التي تتطلب معايير عالمية دقيقة.
واختتم أن ما شهده مصنع اليمامة للحديد من تطور ليس إلا نموذجاً مصغراً لنجاح استراتيجية سمو وزير الطاقة في تحويل قطاع الطاقة إلى محرك صناعي شامل.
لم يعد الحديد في اليمامة مجرد مواد بناء، بل أصبح يمثل "عصب" مشاريع الطاقة الخضراء التي ستقود المملكة نحو مستقبل مستدام، مؤكداً أن التكامل بين السياسات الحكومية والقطاع الخاص هو الطريق الأمثل لتحقيق الريادة العالمية.