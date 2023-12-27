"جامعة وقصر" يصعدان بطلاب المدينة أمام طلاب القصيم في "فرسان التعليم"

بعد منافسة حامية، وإثارة متواصلة، ابتسمت الحلقة السادسة من برنامج "فرسان التعليم"، لطلاب المدينة المنورة، إثر تغلبهم بنتيجة 79 نقطة، على طلاب القصيم الذين اكتفوا بـ36 نقطة فقط، فيما نجح مقدم البرنامج "عبدالرحمن البشري" في إضفاء روح التحدي والصمود في نفوس فرسان الفريقين، عندما قام بتحفيز كل فريق، يستشعر منه التراجع أو اليأس.
وضم فرسان المدينة المنورة الطلاب: أوس الغامدي، وفجر السحيمي، ومعاذ العبيري، ووله الجهني، فيما ضم فريق فرسان القصيم الطلاب: نواف الحربي، وود الوهيبي، وناصر العمري، ولمى القليش، وجميعهم أعلنوا التحدي، وأكد كل فريق أنه قدم إلى الرياض للفوز بالسباق، وليس أقل من ذلك.
وتنافس الفريقان في 4 جولات رئيسة، وهي: القدية، نيوم، العلا، وروح السعودية، وجميعها مُستلهمة من الهوية الوطنية السعودية؛ وتهدف إلى إبراز القيم الوطنية، والمعالم التاريخية، والمشاريع المستقبلية في المملكة.
بدأت الحلقة بجولة القدية، التي تبارى فيها الفريقان، وتنافسا في الإجابة عن الأسئلة العشرة، وكان فرسان المدينة الأسرع في الإجابة، فتمكنوا من حصد درجات 7 أسئلة، تناولت اسم أول وزير خارجية في المملكة (الملك فيصل بن عبد العزيز)، ومتى اكتشف النفط بالمملكة هجرياً (1352)، وعدد السنوات التي صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم (9 سنوات)، واسم أول رائد فضاء بالمملكة (الأمير سلطان بن سلمان)، لتنتهي هذه الجولة بتقدم فرسان المدينة بـ21 نقطة، مقابل 9 نقاط لطلاب القصيم.
وفي جولة نيوم، واصل فرسان المدينة تقدمهم، بعد الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليهم، واستغلوا الصلاحيات الممنوحة لهم بتغيير سؤال تناول العدد المتوقع لسكان مدينة "ذا لاين" في نيوم، وسحب سؤال آخر، تناول أهداف مبادرة فتنك. في المقابل لم يتمكن فرسان القصيم من الإجابة عن سؤال عن اسم شاعر قصيدة "البردة" في مدح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم (كعب بن زهير)، وتنتهي هذه الجولة بتقدم فرسان المدينة 18 نقطة، مقابل 12 نقطة لفرسان القصيم.
وزاد فرسان المدينة من الفارق النقطي بينهم وبين فرسان القصيم، عندما أجابوا على 3 أسئلة من أصل 4 أسئلة في جولة العلا، لتنتهي هذه الجولة بـ15 نقطة مقابل 5 نقاط لفرسان القصيم.
وجاءت الجولة الأخيرة (روح السعودية) لتنهي أي آمال أمام فرسان القصيم في التعويض، عندما لم يتمكنوا من التعرف على الصورة غير المكتملة (حديقة الملك سلمان)، واكتفوا بالتعرف على صورة قصر العان، في المقابل تعرف فرسان المدينة على الصورتين (جامعة الأميرة نورا، ومتحف المقر في عسير).
ويتم عرض برنامج "فرسان التعليم"، على قنوات عين التعليمية، بشكل أسبوعي مساء الاثنين والأربعاء؛ لإثراء الجوانب المعرفية والتعليمية والثقافية الوطنية للطلاب والطالبات.
ويشارك في البرنامج 64 طالباً وطالبة، سيتم تقسيمهم إلى 16 فريقاً يمثلون 16 إدارة تعليمية من مناطق المملكة، حيث تُقام المسابقة بنظام خروج المغلوب، ضمن منافسات وتحديات عبر 15 حلقة تلفزيونية، فيما يحصل الفائزون على جوائز مالية وعينية قيمة في نهاية البرنامج.
ويهدف "فرسان التعليم" إلى تحفيز الطلبة على زيادة تحصيلهم العلمي والمعرفي، وإبراز قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز الانتماء الوطني، إضافة إلى التعريف بتراث ومعالم الوطن، وإبراز مشاريع المملكة التنموية.