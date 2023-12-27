"جامعة وقصر" يصعدان بطلاب المدينة أمام طلاب القصيم في "فرسان التعليم"

بدأت الحلقة بجولة القدية، التي تبارى فيها الفريقان، وتنافسا في الإجابة عن الأسئلة العشرة، وكان فرسان المدينة الأسرع في الإجابة، فتمكنوا من حصد درجات 7 أسئلة، تناولت اسم أول وزير خارجية في المملكة (الملك فيصل بن عبد العزيز)، ومتى اكتشف النفط بالمملكة هجرياً (1352)، وعدد السنوات التي صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم (9 سنوات)، واسم أول رائد فضاء بالمملكة (الأمير سلطان بن سلمان)، لتنتهي هذه الجولة بتقدم فرسان المدينة بـ21 نقطة، مقابل 9 نقاط لطلاب القصيم.