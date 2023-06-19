بحوزته أسلحة ناريّة وذخيرة.. تحريات شرطة الرياض تقبض على مواطن يروج أقراصًا محظورة

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة ناريّة وذخيرة حيّة.
وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.