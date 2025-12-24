مشاركة سعودية بارزة في قمة منظمة الصحة العالمية بنيودلهي

وشهدت المشاركة السعودية حضورًا فاعلًا، حيث جرى اختيار الدكتور عبدالله العنزي متحدثًا في جلسة علمية بعنوان "الأطر العالمية والتنفيذ على المستوى الوطني"، إضافة إلى عضويته في لجنة منظمة الصحة العالمية لأعمال القمة، في تأكيد على مكانة المملكة وخبراتها المتقدمة في تنظيم ومأسسة الطب البديل والتكميلي.