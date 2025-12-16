الأمينُ العامّ لرابطة العالم الإسلامي يلتقي الأمينَ العام للأمم المتحدة

التقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في العاصمة الرياض، معاليَ الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، على هامش المنتدى العالمي الحادي عشر لتحالف الأمم المتحدة للحضارات.
وجرى خلال اللقاءِ مناقشةُ عددٍ من الموضوعات، في طليعتها: أهميةُ مواصلة تعزيز الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب.
واطَّلَع معالي الأمين العام للأمم المتحدة على جهود رابطة العالم الإسلامي في هذا الشأن، من خلال حواراتها الهادفة والمثمرة حول العالم مع مختلف أوجه التنوّع الإنساني، مثمِّنًا جهودَها في العمل على مبادرات وبرامج كل ما يخدم مفهوم السلام الوقائي.
وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور العيسى عن شكره باسم الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلّة الرابطة، لمواقف معالي أمين عامّ الأمم المتحدة المُشرِّفة تجاه القضايا العادلة التي تصدّى لها بكلِّ مسؤوليةٍ وشجاعة، ولا سيما مأساة غزّة، والقضية الفلسطينية بعامّة.