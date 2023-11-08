ورشة لتعريف طلبة 17 دولة عربية بآلية التسجيل في مقياس "الموهوبون العرب"

وبيّنت الورشة أن مؤسسة "موهبة"، وبصفتها مؤسسة رائدة وخبيرة في مجال اكتشاف ورعاية وتمكين الطلبة الموهوبين، تمتلك البرنامج الأكثر شمولية في رعاية الموهوبين على مستوى العالم، حيث عَملت على تطوير مقياس علمي خاص باكتشاف "الموهوبين العرب"، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، بما يراعي الاختلافات الثقافية المتنوعة، إلى جانب التركيز على الاستثمار في الطاقات العربية الشابة من الموهوبين والمبدعين، بما يقود إلى رعاية واستيعاب الموهوبين والمبدعين العرب، وتوفير البيئة الملائمة لهم، والاستفادة من قدراتهم النوعية، وتمكينهم لقيادة وصناعة المستقبل في العالم العربي.