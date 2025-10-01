شاهد .. بدء دخول أفواج الإبل والماشية لمناطق الرعي بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

انطلقت اليوم المرحلة الثانية من موسم الرعي في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، الممتدة حتى 31 يناير 2026م، إذ بدأت أفواج الإبل وقطعان الماشية دخول المناطق المخصصة للرعي داخل المحمية الواقعة بين طريقي رفحاء – لينة – تربة، ورفحاء – حائل، باستثناء المواقع المحظورة، ويجري تنظيم العملية وفق آلية تعتمد على تصاريح مجدولة ومسارات محددة تضمن انسيابية الدخول والمحافظة على النظام البيئي.