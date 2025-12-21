إنفاذًا لأمر خادم الحرمين.. خالد بن سلمان يقلّد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قلّد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، معالي قائد الجيش الباكستاني المُشير عاصم منير، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، تقديرًا لجهوده المتميزة في توطيد أواصر الصداقة وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة وباكستان.
وجاء ذلك خلال استقبال سموه للمُشير عاصم منير في مكتبه بالرياض اليوم، حيث هنأه بمناسبة تعيينه قائدًا لقوات الدفاع في جمهورية باكستان الإسلامية، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه.
وشهد اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، ومناقشة التعاون الإستراتيجي في المجال الدفاعي، إلى جانب بحث جهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وحضر الاستقبال من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري السعودي في إسلام آباد العميد الركن بندر بن حمد الحقباني.
ومن الجانب الباكستاني حضر السفير أحمد فاروق، وسكرتير قائد قوات الدفاع اللواء محمد جواد طارق، والملحق العسكري في سفارة باكستان لدى المملكة العميد محسن جاويد.