الرئيس الغيني يؤكّد أهمية العلاقات بين المملكة وأفريقيا لتعزيز التعاون والتنمية المستدامة

كما نوّه إلى السياسة الخارجية التي تبذلها المملكة العربية السعودية بحيث تعمل مع شركائها بدون تحديات، وهي أساس النتائج المثمرة التي تحصل عليها، داعيًا إلى العمل معًا لتكوين شراكة قوية بين الجانبين، مبيّنًا أن جمهورية غينيا تشارك هذه الرؤية وتقدّم فرصًا كبيرة وواسعة للاستثمار في جوٍّ من الأمن والاستقرار وتعدد الاقتصاد الوطني.