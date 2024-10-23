"دزرت" تطلق أول متجر لها في السعودية في "بوليفارد سيتي" لتعزيز جهود الحد من التدخين

كما يوفر متجر "دزرت" تجربة تسوق مميزة، لا تقتصر فقط على الحصول على المنتج، بل تشمل توعية الزوار بقصة العلامة التجارية والهدف منها، وسيساعد المتجر على توعية الزوار برحلة الإقلاع عن التدخين، حيث سيتمكنون من الاستماع إلى شهادات وتجارب المستخدمين الذين أقلعوا عن التدخين بفضل "دزرت"، كما أنه بإمكان الزوار المشاركة من خلال المتجر في الحملة التي أطلقتها الشركة منتصف هذا العام بعنوان "معًا لجو أنقى"؛ بهدف تحقيق مملكة خالية من التدخين.