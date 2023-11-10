"الهشبول" يكشف زوايا مفهوم إدارة الأزمات "Crises Management" وفنّ التعامل معها

‏وبناء على ماسبق ذكره، يتم جمع كل البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها وكل ما تم الحصول عليه من تحليلات ونتائج، وتحويلها إلى عناصر رقمية وكمية ورمزية، ومن خلال ذلك يتم استخلاص المؤشرات والنتائج والحلول الكلّية والجزئية والبدائل المختلفة التي يتعيَّن الاختيار من بينها؛ الأمر الذي يقلل من احتمالات الخطأ والتحيّز غير الموضوعي عند القيام بعملية التخطيط لمواجهة الأزمة وإدارتها بشكل كامل وتام ومتكامل مع كل المعنيين، وبدون اتخاذ أي نوع من القرارات العشوائية أو الفردية غير المحسوبة النتائج، وكذلك الدعم في صناعة القرار لمراحل الأزمة من أصحاب الصلاحية وبشكل أكبر وعلى نطاق واسع.