جمعية تنمية القرى الخيرية و"آثار التنموية" تطلقان برنامجًا تدريبيًا لإعداد كفاءات القطاع غير الربحي

وتضمن البرنامج التدريبي خمسة محاور رئيسية؛ شملت: محور أساسيات القطاع غير الربحي؛ الذي تناول المعرفة بقطاع الأعمال ومفهوم القطاع غير الربحي، والتنمية والأثر، ورؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى نظرة شاملة على منظومة القطاع غير الربحي في الدول والممكّنات التي تدعم تطوره في الدول المتقدمة، والتطوع وأهميته، والاستثمار الاجتماعي، ونظرة على الاستراتيجيات للقطاع داخل المملكة.