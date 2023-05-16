ضبط 43 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي في عدة محميات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (43) مخالفًا لنظام البيئة، (23) مواطنًا، و(20) مقيماً من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1205) متون من الإبل، و(77) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

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