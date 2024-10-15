"الحصيني": منخفضٌ مداري يؤثر في عُمان ودول الخليج وأمطارٌ متوقعة في السعودية

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ إن النماذج العددية تشير إلى أن سلطنة عُمان ستتأثر مباشرة بمنخفض مداري ابتداءً من يوم الثلاثاء حتى الخميس، متوقعاً هطول أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة؛ مع احتمالية حدوث سيولٍ في بعض المناطق.
وأضاف "الحصيني"؛ أن تأثير المنخفض سيمتد إلى أجزاءٍ من الإمارات واليمن ومنطقة الربع الخالي؛ ما يرفع فرص هطول الأمطار في هذه المناطق.
وأوضح، أن تأثير المنخفض على المملكة العربية السعودية سيكون غير مباشرٍ، حيث ستندفع كمياتٌ من الرطوبة في الأجواء؛ ما يشكّل مادة للسحب وفرصة لتكوُّن الأمطار في بعض المناطق.
ودعا "الحصيني"؛ سكان المناطق المتأثرة إلى توخي الحذر، خاصة في المناطق المنخفضة ومجاري السيول؛ لتفادي أيّ مخاطر محتملة.
يأتي هذا التأثير في إطار التغيرات الموسمية الطبيعية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة من العام؛ ما قد يُسهم في تحسين الظروف الجوية، وزيادة مخزون المياه الجوفية.