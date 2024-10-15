"الحصيني": منخفضٌ مداري يؤثر في عُمان ودول الخليج وأمطارٌ متوقعة في السعودية

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ إن النماذج العددية تشير إلى أن سلطنة عُمان ستتأثر مباشرة بمنخفض مداري ابتداءً من يوم الثلاثاء حتى الخميس، متوقعاً هطول أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة؛ مع احتمالية حدوث سيولٍ في بعض المناطق.