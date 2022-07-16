تحفة معمارية.. مما يتكون مركز الملك عبدالله للمؤتمرات الذي احتضن "قمة جدة"؟

بثت قناة الإخبارية مقطع فيديو يتضمن مشاهد جوية، لمركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات في مدينة جدة، الذي عقدت فيه اليوم (السبت) قمة جدة للأمن والتنمية، التي رأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فمتى أنشئ المركز؟ ومما يتكون؟ وما أول قمة عقدت فيه؟
أمر الملك عبدالله بإنشاء المركز في موقعه الحالي على ساحل البحر الأحمر في مدينة جدة، وقد افتتح المركز عام 2016م، وأول فعالية أقيمت فيه هي قمة مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في مطلع يونيو عام 2016م.
ويتكون المركز من قاعة مؤتمرات رئيسية، و20 قاعة أخرى يتسع بعض منها لأكثر من 600 شخص، وفقاً لتقرير لصحيفة "الشرق الأوسط"، ويعد المركز تحفة معمارية، مستوحاة من العمارة الإسلامية، وقد شارك 30 مهندس ديكور في إنشائه.
ويضم المركز أيضاً برجاً يتكون من 18 طابقاً، وفندقاً فخماً يضم 224 غرفة، و30 جناحاً ملكياً، وتدير المركز والفندق سلسلة فنادق ريتز كارلتون العالمية.