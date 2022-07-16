تحفة معمارية.. مما يتكون مركز الملك عبدالله للمؤتمرات الذي احتضن "قمة جدة"؟

بثت قناة الإخبارية مقطع فيديو يتضمن مشاهد جوية، لمركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات في مدينة جدة، الذي عقدت فيه اليوم (السبت) قمة جدة للأمن والتنمية، التي رأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فمتى أنشئ المركز؟ ومما يتكون؟ وما أول قمة عقدت فيه؟