طوارئ مستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي ينقذ طفلًا مصابًا بتهتك وحروق بالجهاز التنفسي

وقال د. ناصر العيسى رئيس قسم الطوارئ إن الطفل أُسعِف إلى المستشفى وهو يشكو من استفراغ مستمر وحروق وتقرحات حول الفم، إضافة إلى سيلان متواصل للعاب.. وتحرك الفريق الطبي بسرعة وقدّم الإسعافات الأولية؛ حيث تم تركيب الإبرة الوريدية، وإعطاء الطفل المسكنات والسوائل وعمل التحاليل اللازمة؛ لضمان استقرار الحالة مع التجهيز للتدخل عند الحاجة، نظرًا لطبيعة الإصابة التي ترتفع فيها احتمالات التدهور المفاجئ وفقدان الوعي.. وعلى صعيد موازٍ أخضع استشاريو طوارئ الأطفال والتخدير الحالة لدراسة سريعة، خلُصت إلى ضرورة تركيب أنبوب التنفس الحنجري للحفاظ على مجرى التنفس من خطر الانغلاق نتيجة التقرحات والإلتصاقات، التي سببها الحامض باستخدام تقنية المنظار؛ وذلك لأن تركيب الأنبوب بالطريقة التقليدية كان من الممكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بسبب التقرحات وتهتكات الأنسجة الناتجة عن تناول المادة الكيميائية.