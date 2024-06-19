الأرصاد ينبه من أمطار غزيرة على جازان تستمر حتى 9 مساء

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات: (الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، وبيش)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.