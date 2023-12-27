"مددين": قضايا الطب الشرعي في السعودية قليلة.. والضغط من أسباب وفيات المباريات.. ولا أنسى قتيل الـ"50" طلقة

كشف الطبيب الشرعي الجنائي د. محمد مددين عن وقوفه على حالة شخص قُتل بأكثر من 50 طلقة نارية في جسده بسبب انتقام عصابات، وذلك أثناء فترة تدريبية خارج المملكة، مبيناً أن صور القتل الوحشي مثل هذه الحالة تترك أثراً ومن الصعب نسيانها حتى على الطبيب الشرعي.
وفي التفاصيل، قال الطبيب الشرعي "مددين" لبرنامج الراصد: إن قضايا الطب الشرعي الجنائي في السعودية قليلة، وفسر سبب تخوف الناس من الالتحاق بهذا المجال لكون أغلب تعامل الطب الشرعي مع الوفيات والجرائم والقضايا الجنائية.
وتابع: نحن كأطباء نتعامل مع الوفيات غير الطبيعية التي تكون خلفها قصص وأحداث وغموض مثل قتل أو انتحار أو حادث.
ولفت إلى أن المضاربات والخصومة من أسباب الوفيات العارضة وتكون الإصابة في مقتل ويكون القتل غير عمد.
وعن سبب وفيات المباريات أوضح بأن ذلك قد يكون بسبب الضغط والشحن النفسي والتوتر والانفعالات والشخص المتوفى يكون مصاباً بالضغط والقلب.