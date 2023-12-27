"مددين": قضايا الطب الشرعي في السعودية قليلة.. والضغط من أسباب وفيات المباريات.. ولا أنسى قتيل الـ"50" طلقة

‏كشف الطبيب الشرعي الجنائي د. محمد مددين عن وقوفه على حالة شخص قُتل بأكثر من 50 طلقة نارية في جسده بسبب انتقام عصابات، وذلك أثناء فترة تدريبية خارج المملكة، مبيناً أن صور القتل الوحشي مثل هذه الحالة تترك أثراً ومن الصعب نسيانها حتى على الطبيب الشرعي.