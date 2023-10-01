"هزّ فنجان القهوة".. لغة إشارة تُطبَّق منذ القدم وقد لا تعرف قصتها

عُرِفَ بين من يحتسي القهوة لغة إشارة تتمثّل بـ"هزّ الفنجان"؛ في إشارة إلى التوقّف عن تناول المزيد منها، وقد لا يعرف الكثير أصلها ولا قصتها التي كانت سببًا لنشأتها مُنذ القِدم، ولا تزال عُرفًا حتى وقتنا الحاضر.