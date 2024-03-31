أكثر من ٢٥ ألف سجادة ذات جودة عالية بالمسجد النبوي لراحة المصلين

ويوجد في المسجد النبوي وسطحه وساحاته أكثرُ من ٢٥ ألف سجادة تتم العناية بها وكنس السجاد 3 مرات يوميًّا وتعقيمه بأكثر من 1600 لتر، وتعطيره بأكثر من 200 لتر، وغسل 150 سجادة يوميًّا لراحة زائري المسجد النبوي.