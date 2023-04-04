"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 4 أطنان سلال غذائية في ألبانيا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 4 أطنان و120 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في محافظة كوربين بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 360 فردًا، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بألبانيا للعام 2023م.
جاء ذلك في إطار مشروع توزيع 2.000 سلة غذائية في 34 محافظة ألبانية؛ تحقيقًا للأمن الغذائي، وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خلال شهر رمضان المبارك.
من ناحية أخرى، سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، هدية حكومة المملكة العربية السعودية لأفغانستان المتضمنة 100 طن من التمور.
وقام بتسليم المساعدات للجانب الأفغاني، نيابةً عن المركز، القائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى أفغانستان بالإنابة محمد الشمّري، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحضور ممثل جمعية الهلال الأحمر الأفغانية غلام حسام، ومدير مكتب المركز في أفغانستان فهّاد القحطاني.
وقال القائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى أفغانستان محمد الشمّري: تأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف مع المحتاجين من الشعب الأفغاني.
من جانبه، رفع ممثل جمعية الهلال الأحمر الأفغانية غلام حبيب حسام الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على مجمل المساعدات المقدمة للشعب الأفغاني.
وقال: المملكة العربية السعودية تقف دائمًا مع الشعب الأفغاني في كل المحن والظروف الصعبة، ولها تاريخ طويل من الوقفات الإنسانية، لن ينساها الشعب الأفغاني، لاسيما خلال الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد، وخلال الظروف الصعبة التي تشهدها أفغانستان حاليًا، خاصة أن المساعدات الغذائية وغير الغذائية التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة جاءت في الوقت المناسب، حيث كان الشعب الأفغاني بحاجة ماسة إلى ذلك".
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة حول العالم.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 32 طنًا و500 كيلو غرام من السلال الغذائية في وادي خالد بمحافظة عكار وإقليم الخروب والناعمة بمحافظة جبل لبنان بالجمهورية اللبنانية، استفاد منها 2.575 فردًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في لبنان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 - 2023م.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجًا في لبنان.