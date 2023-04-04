"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 4 أطنان سلال غذائية في ألبانيا

وقال: المملكة العربية السعودية تقف دائمًا مع الشعب الأفغاني في كل المحن والظروف الصعبة، ولها تاريخ طويل من الوقفات الإنسانية، لن ينساها الشعب الأفغاني، لاسيما خلال الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد، وخلال الظروف الصعبة التي تشهدها أفغانستان حاليًا، خاصة أن المساعدات الغذائية وغير الغذائية التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة جاءت في الوقت المناسب، حيث كان الشعب الأفغاني بحاجة ماسة إلى ذلك".