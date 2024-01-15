"المرور": ضبط 1337 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة خلال أسبوع

نجحت الحملات الميدانية لإدارات المرور السعودي في مختلف المناطق لضبط الدراجات الآلية المخالفة، في ضبط 1337 دراجة مخالفة خلال الفترة من 7 يناير ديسمبر 2023 إلى 13 يناير الجاري.
وتفصيلاً، في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور تم ضبط 180 دراجة مخالفة بالرياض، و88 بالعاصمة المقدّسة، و62 بمنطقة المدينة المنوّرة، و43 بالشرقية وضبط 21 بمنطقة عسير، و18 دراجة مخالفة بمنطقة تبوك، و32 بحائل، و62 بالقصيم، وجازان 33 دراجة مخالفة، ونجران 23، ومنطقة الحدود الشمالية 14، والجوف 7 دراجات مخالفة، و701 بجدة، و47 بالطائف و6 بالقريات.
وأهاب "المرور" على حسابه بمنصة "إكس"، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد.