"المرور": ضبط 1337 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة خلال أسبوع

وتفصيلاً، في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور تم ضبط 180 دراجة مخالفة بالرياض، و88 بالعاصمة المقدّسة، و62 بمنطقة المدينة المنوّرة، و43 بالشرقية وضبط 21 بمنطقة عسير، و18 دراجة مخالفة بمنطقة تبوك، و32 بحائل، و62 بالقصيم، وجازان 33 دراجة مخالفة، ونجران 23، ومنطقة الحدود الشمالية 14، والجوف 7 دراجات مخالفة، و701 بجدة، و47 بالطائف و6 بالقريات.