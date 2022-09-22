فيديو.. مبنى رئاسة الإفتاء يتزين باللون الأخضر في ذكرى يوم الوطن الـ92
احتفالا بالذكرى الثانية والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، تزين مبنى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء باللون الأخضر، تعبيراً صادقاً عن الروح الوطنية والانسجام الكامل مع الشعب السعودي الكريم، الذي يشارك قيادته المظفرة فرحة هذا اليوم العظيم.
وتفصيلاً، أفاد الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء المشرف على مكتب سماحة مفتي عام المملكة أن الرئاسة وبتوجيهات سماحة المفتي تواكب هذه المناسبة العظيمة، التي تجسد قصة التضحية والوفاء التي قدمها الملك المؤسس لتوحيد المملكة حتى أضحت مضرب المثل في الأمن والأمان والتقدم وخدمة عموم المسلمين بالعالم.
وبين "العواد" أن الرئاسة عملت وبوقت مبكر على وضع خطة لمواكبة هذا الحدث عبر تزيين المبنى الذي يعد من المعالم البارزة بمدينة الرياض كما قامت بتغيير سارية العلم الذي يعد من الشواهد بالعاصمة.
واختتم "العواد" حديثه برفع أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بهذه المناسبة ومنوها على ما تشهده المملكة من نهضة حضارية وعلمية تأتي استكمالاً لمسيرة التأسيس والتوحيد التي بدأها الملك المؤسس وسار على نهجه أبناؤه البررة إلى هذا العهد الميمون الزاخر بالمنجزات الحضارية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.