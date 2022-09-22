فيديو.. مبنى رئاسة الإفتاء يتزين باللون الأخضر في ذكرى يوم الوطن الـ92

وتفصيلاً، أفاد الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء المشرف على مكتب سماحة مفتي عام المملكة أن الرئاسة وبتوجيهات سماحة المفتي تواكب هذه المناسبة العظيمة، التي تجسد قصة التضحية والوفاء التي قدمها الملك المؤسس لتوحيد المملكة حتى أضحت مضرب المثل في الأمن والأمان والتقدم وخدمة عموم المسلمين بالعالم.