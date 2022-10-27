طبيبَا جامعة جازان ينقذان حياة شاب في عملية بالغة الخطورة.. هنا القصة

تمكّن طبيبَا جامعة جازان من إنقاذ حياة شاب عشريني بعد تعرضه لحادث مروري نُقل على إثره لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان؛ حيث تبين بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة إصابته بقطع في الشريان السباتي الذي بدوره أدى إلى حدوث نزيف وتجمع دموي في قعر الجمجمة، متسببًا في إعاقة تغذية الدماغ بالدم وتهديد سلامته، إضافة إلى إصابة الشاب بكسر متحرك في زاوية الفك الأيسر.